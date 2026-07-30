Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Suche nach jugendlichem Mädchen aus Saarlouis

Bild-Infos

Download

Saarlouis (ots)

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zum möglichen Aufenthaltsort der 14-Jährigen Joanna Wagner aus Saarlouis. Joanna wurde letztmalig am 25.07.2026 um 22:00 Uhr in ihrer Wohngruppe in Saarlouis gesehen und hält sich möglicherweise im Raum Saarbrücken, Dillingen oder Saarlouis auf. Joanna Wagner ist ca. 160 cm groß, wiegt ca. 65 kg, trägt braune lange Haare, braune Augen, hat ein Bauchnabelpiercing und eine Zahnspange. Zuletzt war Joanna Wagner mit einer Jeans, schwarzem Top und hellen Turnschuhen bekleidet. Hinweise zu Joanna Wagner und/oder deren Aufenthaltsort bitte an die Polizeiinspektion Saarlouis, Telefon 06831/901-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell