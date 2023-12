Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Betrunkener Fahrzeugführer macht kurzen Ausflug nach Frankreich

Überherrn (ots)

Am Freitagabend teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass er einen Schlangenlinien fahrenden Fahrzeugführer verfolge. Die "Verfolgungsfahrt" zog sich bis nach Frankreich. Unmittelbar hinter der Grenze hielt der 52-jähriger Fahrzeugführer an und verrichtete vor den Augen des Zeugen seine Notdurft gegen sein eigenes Fahrzeug. Danach stieg er wieder in sein Fahrzeug und trat ungerührt die Rückfahrt nach Deutschland an, wo er von der Polizei erwartet und einer Kontrolle unterzogen wurde. Dem torkelnden und lallenden Mann wurde wegen seiner Alkoholisierung auf einer Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten.

Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

