Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Unfallzeugen gesucht.

Nalbach (ots)

Am Donnerstag, den 16.02.23 gegen 18:54 Uhr wurde der Polizei in Saarlouis ein Verkehrsunfall in der Saarwellinger Straße in Nalbach mitgeteilt. Ein heller Pritschenwagen mit einem kleineren (ca. 2m langen) Anhänger habe in Höhe einer Bushaltestelle gewendet und rangiert. Hierbei habe das Fahrzeug einen Fußgänger erfasst und durch die Luft geschleudert. Der verantwortliche Fahrer habe den verletzten Mann anschließend in den Pritschenwagen verbracht und sei in Richtung Nalbach weggefahren. Wie schwer der Mann durch den Verkehrsunfall verletzt wurde ist unbekannt. Laut Zeugen war an dem unfallverursachenden Fahrzeug oder Anhänger ein Kennzeichen mit SB-Kreiskennung angebracht. Das Fahrzeug verlor an der Unfallörtlichkeit eine komplette Rückleuchte.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Angaben zu Unfallgeschehen, -beteiligten oder dem Fahrzeug machen können, werden angehalten, sich mit der Polizei in Saarlouis, Tel. 06831-9010, in Verbindung zu setzen.

