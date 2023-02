Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Polizei Saarlouis sucht Geschädigten nach Verkehrsunfall

Saarlouis (ots)

Am Dienstagvormittag (14.01.2023), ereignete sich in der Walter-Bloch-Straße (B 405) in Saarlouis ein Verkehrsunfall, wobei ein am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug vermutlich beschädigt wurde.

Eine 73-jährige Frau befuhr gegen ca. 10:00 Uhr, mit ihrem Pkw, die B 405 - aus Lisdorf kommend - in Fahrtrichtung Fraulautern. Dabei touchierte sie laut eigenen Angaben in Höhe des Marienhaus Klinikum St. Elisabeth ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug. Bei einer sofortigen Nachschau stellte die 73-Jährige am Außenspiegel ihres grauen Opel Astra eine Beschädigung fest, einen Schaden an einem der dort geparkten Fahrzeuge jedoch nicht. Da die Frau kein Mobiltelefon bei sich hatte, fuhr die Saarlouiserin nach Hause und verständigte von dort die Polizei.

Auch bei der anschließenden Unfallaufnahme durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Saarlouis konnte kein beschädigtes Fahrzeug mehr an der Örtlichkeit vorgefunden werden.

Aus diesem Grund bittet die Polizei Verkehrsteilnehmer, die zum Unfallzeitpunkt am "Valentinstag" an der Örtlichkeit an der Walter-Bloch-Straße 6 geparkt hatten und evtl. eine Beschädigung an ihrem Fahrzeug festgestellt haben, um Kontaktaufnahme mit der Saarlouiser Polizei unter der Telefonnummer 06831 / 9010.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell