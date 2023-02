Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Unfallverursacher flüchtet

Polizei sucht Zeugen

66763 Dillingen/Saar (ots)

In den frühen Morgenstunden des 11.02. (Samstag) wurde in der Friedrich-Ebert-Straße in Dillingen ein geparkter Pkw erheblich beschädigt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug streifte zwischen 00:30 Uhr und 08:00 Uhr einen parallel zur Fahrbahn geparkten Pkw und beschädigte hierbei dessen komplette Fahrerseite. Der Schaden wird auf einen oberen vierstelligen Betrag geschätzt. Nach dem Unfall flüchtete der Verursacher. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarlouis unter der 06831/9010 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell