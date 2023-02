Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Unfallflucht am Freitagabend in Saarlouis mit verletztem jugendlichen Fahrradfahrer

Saarlouis (ots)

Am Freitag, 10.02.2023 gegen 18:24 Uhr, ereignete sich in der Bahnhofsallee in Saarlouis eine Verkehrsunfallflucht, wobei ein 15-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Nach jetzigem Ermittlungsstand befährt der PKW-Fahrer (dunkler Ford Kuga, dunkle Felgen; deutsches Kennzeichen) die Abfahrt von der B51 kommend in Fahrtrichtung der Bahnhofsallee entlang der Globus-Tankstelle mit der Intention rechtsseitig auf die zuletzt genannte Straße einzubiegen und seine Fahrt in Richtung Saarlouis-Roden fortzusetzen. Beim Einbiegen in die Bahnhofsallee missachtet der Kuga-Fahrer die Vorfahrt des von links kommenden, den Fahrradstreifen entlang der Holtzendorffer Straße befahrenden Fahrradfahrers. In der Folge kommt es zur Kollision zwischen Fahrrad und PKW, wodurch der Jugendliche auf der Fahrbahn zu Fall kommt und sich leicht verletzt. Der PKW-Fahrer fährt in Kenntnis des Unfalls einen Bogen um den gestürzten Fahrradfahrer und flüchtet anschließend vermutlich in Richtung Fraulautern oder Roden.

Wer Hinweise zu dem flüchtenden Fahrzeugführer machen kann, möge sich bitte mit der Polizeiinspektion Saarlouis in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell