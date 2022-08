Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person und hohem Sachschaden, Zeugenaufruf

66740 Saarlouis (ots)

Am Morgen des 15.08.2022 kam es gegen 05:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw in der Metzer Straße in Saarlouis, in Höhe der Einmündung zur Schwarzbachstraße. Die beiden Pkw fuhren stadteinwärts. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 25-jähriger aus Überherrn die rechte Fahrspur und wollte nach links in die Schwarzbachstraße abbiegen. Ein dahinter fahrender 53-jähriger aus Saarlouis, wollte den 25-jährigen zeitgleich links überholen. Hierbei kam es zu einer heftigen Kollision beider Fahrzeuge, die in der Folge nicht mehr fahrbereit waren. Der 25-jährige wurde durch Rettungskräfte schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Er stand zudem unter alkoholischer Beeinflussung, eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Spurensicherungsgutachten durchgeführt und beide Pkw sichergestellt. Die Metzer Straße musste zwischen 05:45 Uhr und 09:30 Uhr voll gesperrt werden.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarlouis unter der 06831/9010 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell