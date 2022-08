POL-SLS: "Tankbohrer" in Dillingen und Nalbach unterwegs

66740 Saarlouis (ots) - Am 07.08.2022 zwischen 22:00 Uhr und 22:50 Uhr parkte ein Verkehrsteilnehmer seine graue Mercedes C-Klasse im Kaiser-Friedrich-Ring in Saarlouis in Höhe der Zulassungstelle. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Streifschaden an seinem Fahrzeug fest. Die Schadenshöhe beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro. Der Schaden wurde vermutlich durch einen ...

mehr