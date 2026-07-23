POL-VK: Verkehrsunfallflucht
Püttlingen-Köllerbach (ots)
Ein bislang unbekannter Unfallverursacher streifte am 22.07.2026, gegen 17:00 Uhr beim Ein- oder Ausparken in eine Parklücke des Supermarktparkplatzes in der Fresagrandinariastraße in Köllerbach den vorwärts in einer Parklücke eingeparkten geschädigten Pkw, BMW Cabriolett am hinteren linken Heck. Der Unfallverusacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Völklingen in Verbindung zu setzen.
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