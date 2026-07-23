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Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht

Püttlingen-Köllerbach (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher streifte am 22.07.2026, gegen 17:00 Uhr beim Ein- oder Ausparken in eine Parklücke des Supermarktparkplatzes in der Fresagrandinariastraße in Köllerbach den vorwärts in einer Parklücke eingeparkten geschädigten Pkw, BMW Cabriolett am hinteren linken Heck. Der Unfallverusacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Völklingen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen
Revierleiterin PREV Köllertal
Cloosstraße 14-16
66333 Völklingen
Telefon: 06898/2020
E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell

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