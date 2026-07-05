Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit Flucht

Riegelsberg (ots)

Am 04.07.26, gegen 18:30 Uhr, ereignete sich in der Saarbrücker Straße in 66292 Riegelsberg ein Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher, der in Richtung Heusweiler unterwegs ist, kommt dabei mit seinem Pkw, Opel grau, nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem geparkten Fahrzeug. Der Verursacher setzt seine Fahrt fort, ohne die entsprechenden Angaben vor Ort zu machen. Der Verkehrsunfall kann durch eine Dashcam eines unbeteiligten Verkehrsteilnehmers dokumentiert werden. Auch kann dabei das Kennzeichen des Verursachers abgelesen werden. Entsprechende Ermittlungen an der Halteranschrift stehen derzeit noch aus.

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