Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Vermisstes Kind

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Völklingen / Heusweiler (ots)

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten 13-jährigen Kind.

Das Kind verließ in der Nacht zum 10.07.2026 eine Wohngruppe und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Bislang liegen keine Hinweise auf den derzeitigen Aufenthaltsort vor.

Personenbeschreibung:

männlich 13 Jahre alt ca. 1,55 m groß schlanke Statur kurze schwarze Haare

Bekleidung bei Verlassen der Wohngruppe:

blaue Jeans

schwarzer Pullover mit einem Adlermotiv schwarze Kappe weiße Turnschuhe

Wer das Kind gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich umgehend bei der nächstgelegenen Polizeidienststelle oder unter der bekannten Notrufnummer 110 zu melden.

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