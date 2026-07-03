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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Brand eines Traktors auf der L1355 - hoher Sachschaden (0165779/2026)

Altenburg (ots)

Altenburger Land. Am Donnerstagnachmittag (02.07.2026) kam es gegen 17:45 Uhr auf der Landstraße 1355 zwischen Lehma und Wintersdorf zu einem Fahrzeugbrand.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein Traktor aufgrund eines technischen Defekts in Brand und brannte vollständig aus. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden am Traktor wird auf rund 350.000 Euro geschätzt.

Durch auslaufenden Dieselkraftstoff wurde zudem das Erdreich im Bereich der Fahrbahn kontaminiert. Dieses musste im Zuge der Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen ausgebaggert werden. Darüber hinaus entstand ein bislang nicht bezifferbarer Schaden am Straßenkörper.

Die Polizeiinspektion Altenburger Land nahm den Sachverhalt auf. Während der Maßnahmen kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.(KB)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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