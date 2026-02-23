Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Vermisstes dreizehnjähriges Kind

Völklingen (ots)

Die 13-Jährige hat am 22.02.2026 die Wohnung ihrer Mutter verlassen und ist seit dem nicht mehr zurückgekehrt.

Wer kann Angaben über den Aufenthaltsort der Vermissten machen?

