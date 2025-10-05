PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach dem Herrn FREY Erwin

Großrosseln (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem Vermissten Herrn FREY Erwin kann zurückgenommen werden. Herr FREY wurde durch Fahndungskräfte der Polizei wohlbehalten angetroffen und zurück in das Seniorenzentrum verbracht. Alle personenbezogenen Daten und das Lichtbild des Vermissten sind daher zu löschen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen
VK- DGL
Cloosstraße 14-16
66333 Völklingen
Telefon: 06898/2020
E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell

