POL-VK: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach dem Herrn FREY Erwin
Großrosseln (ots)
Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem Vermissten Herrn FREY Erwin kann zurückgenommen werden. Herr FREY wurde durch Fahndungskräfte der Polizei wohlbehalten angetroffen und zurück in das Seniorenzentrum verbracht. Alle personenbezogenen Daten und das Lichtbild des Vermissten sind daher zu löschen.
