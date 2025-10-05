POL-VK: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach dem Herrn FREY Erwin

Großrosseln (ots) - Seit ca. 10:30 Uhr wird der an Demenz erkrankte Herr Erwin FREY aus dem Seniorenzentrum, mit der Anschrift Zum Kesselbrunnen in 66352 Großrosseln, vermisst. Herr Frey ist ca. 170 groß und dürr. Dieser trägt eine dunkel blaue Jogginghose, dunkelblaue Jacke und hat kurze stoppelige graue Haare. Dieser führt keinerlei Bargeld mit sich. Herr Frey soll nicht sehr gut zu Fuß sein und einen stark verwirrten Eindruck machen. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort ...

