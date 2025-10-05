PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Völklingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Vermisster Herr FREY Erwin

Großrosseln (ots)

Seit ca. 10:30 Uhr wird der an Demenz erkrankte Herr Erwin FREY aus dem Seniorenzentrum, mit der Anschrift Zum Kesselbrunnen in 66352 Großrosseln, vermisst. Herr Frey ist ca. 170 groß und dürr. Dieser trägt eine dunkel blaue Jogginghose, dunkelblaue Jacke und hat kurze stoppelige graue Haare. Dieser führt keinerlei Bargeld mit sich. Herr Frey soll nicht sehr gut zu Fuß sein und einen stark verwirrten Eindruck machen.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben kann, wird gebeten sich umgehend mit der Polizeiinspektion Völklingen unter 00496898-2020 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen
VK- DGL
Cloosstraße 14-16
66333 Völklingen
Telefon: 06898/2020
E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Völklingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Völklingen
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Völklingen
Alle Meldungen Alle
  • 05.10.2025 – 04:03

    POL-VK: Vermisste Marija Gogolja

    Püttlingen (ots) - Frau Gogolja wurde von der Polizei wohlbehalten aufgefunden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Alle personenbezogenen Daten sowie das veröffentlichte Foto sind zu löschen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Völklingen VK- DGL Cloosstraße 14-16 66333 Völklingen Telefon: 06898/2020 E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de Internet: www.polizei.saarland.de Twitter: ...

    mehr
  • 05.10.2025 – 01:28

    POL-VK: Vermisste 79-jährige Marija Gogolja

    66346 Püttlingen (ots) - Die 79-jährige Marija Gogolja wird seit dem gestrigen Samstagabend gegen 19:45 Uhr vermisst. Sie ist derzeit auf Grund ihrer fortgeschrittenen Demenz in einem Pflegeheim in Püttlingen in der Bahnhofstraße 53 untergebracht. Frau Gogolja ist orientierungslos. Sie ist bekleidet mit einer schwarzen Leggins, einem schwarzen Pullover mit dem Aufdruck eines Gesichtes auf der Vorderseite und trägt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren