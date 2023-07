Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Sachbeschädigung an der Versöhnungskirche

Völklingen (ots)

In der Zeit zwischen 05.07.2023, 15:00 Uhr bis 10.07.2023, 07:30 Uhr ereignete sich eine Sachbeschädigung an der Versöhnungskirche in der Poststraße in Völklingen. Beim derzeitigen Ermittlungsstand ist zu vermuten, dass eine Fensterscheibe an der Fassade, die zur Moltkestraße gelegen ist, mit einem Ball durchschossen wurde und hierbei beschädigt wurde. Die Glasscherben waren von der Empore bis kurz vor den Altar verteilt. Es ist ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro entstanden. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Völklingen in Verbindung zu setzen.

