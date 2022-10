Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Trunkenheitsfahrt durch Rollerfahrer

Püttlingen (ots)

Am späten Mittwochnachmittag kam es auf dem Burgplatz zu einer Trunkenheitsfahrt. Zunächst wurde der Polizei in Völklingen mitgeteilt, dass eine Rollerfahrer in Schlangenlinien über den Burgplatz fahren würde. Zudem würde der Mann Bier konsumieren. Da durch den Zeugen auch das Kennzeichen mitgeteilt worden war, konnte die Wohnanschrift des 57-jährigen Rollerfahrers durch die Polizei zeitnah aufgesucht werden. Bei der Ankunft des Streifenwagens an der Anschrift konnte der 57-Jährige in der offen stehenden Garage rücklings auf dem Boden liegend vorgefunden werden. Er trug noch seinen Helm und stand unter alkoholischer Beeinflussung (2,84 Promille). Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren gegen ihn wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell