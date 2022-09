Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Gefährdung des Straßenverkehrs

Heusweiler (ots)

Am Sonntag, den 25.09.2022 gegen 03:30Uhr befuhr ein Opel mit HH-Kreiskennung die Völklinger Straße in 66265 Heusweiler. Nach einer Rechtskurve verliert der 35 jährige Fahrzeugführer aufgrund alkoholischer Beeinflussung sowie nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kommt nach links von der Fahrbahn ab. Hier kollidiert der Opel mit einem in der Einfahrt des Anwesens Hausnummer 58 geparkten Pkw. Der geparkte Pkw wird in Folge der hohen Aufprallgeschwindigkeit um 180° gedreht und gegen eine Garagen geschleudert. Der Opel fährt hiernach 70m weiter und kollidiert mit einem weiteren in einer Einfahrt geparkten Pkw. In Folge des zweiten Aufpralls wird der Opel sowie der 2. geparkte Pkw in die 2. Garage geschleudert, ehe diese in Unfallendstellung zum Stehen kommen. Die unfallbeteiligten Fahrzeuge werden erheblich beschädigt und sind nicht mehr fahrbereit. Die erste Garage wird leicht beschädigt. Die 2. Garage sowie die Gartenmauer werden erheblich beschädigt. Insgesamt entsteht erheblicher Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Das Trümmerfeld erstreckte sich über ca. 100m. Ein durchgeführter Atem-Alkohol-Test ergab einen Wert über 1,1 Promille bei dem 35 jährigen Fahrzeugführer. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und bei dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen. Die beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Ein Strafverfahren gegen den Fahrzeugführer wurde eingeleitet. Dieser wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert und sei nach erster Einschätzung leicht verletzt.

