Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 13-Jährigen aus Saarbrücken

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Saarbrücken (ots)

Öffentlichkeitsfahndung nach dem 13-jährigen Miron KRAPIVIN.

Seit Sonntag, 3. Mai 2026, wird der 13-jährige Miron KRAPIVIN aus Saarbrücken vermisst. Letztmalig gesehen wurde die Jugendliche am vergangenen Sonntag beim Verlassen einer Wohngruppe in Bübingen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt.

Die 14-Jährige wird wie folgt beschrieben:

- 1,58 m groß - scheinbares Alter 13-14 Jahre - schlank/dünn - kurzen, blonde Haare - zuletzt bekleidet mit einem grünem T-Shirt, einer blaue Jeans und weißen Turnschuhen.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei führten nicht zum Auffinden des Vermissten, weshalb nun die Bevölkerung im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung um Mithilfe gebeten wird. Hinweise zum Aufenthaltsort des 13-Jährigen nimmt die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt unter 0681/9321-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell