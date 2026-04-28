Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach der vermisstem 14-Jährigen aus Losheim (PM vom 27.04.2026, 13:10 Uhr)

Saarbrücken/Losheim (ots)

Die öffentliche Fahndung nach der vermissten 14-Jährigen aus Losheim (siehe PM der PI Saarbrücken-Stadt vom 27. April 2026) kann eingestellt werden.

Die Jugendliche wurde wohlbehalten angetroffen.

Es wird darum gebeten, alle im Rahmen der Fahndung veröffentlichten personenbezogenen Daten und Lichtbilder zu löschen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell