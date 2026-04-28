Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt
POL-SBR-STADT: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach der vermisstem 14-Jährigen aus Losheim (PM vom 27.04.2026, 13:10 Uhr)
Saarbrücken/Losheim (ots)
Die öffentliche Fahndung nach der vermissten 14-Jährigen aus Losheim (siehe PM der PI Saarbrücken-Stadt vom 27. April 2026) kann eingestellt werden.
Die Jugendliche wurde wohlbehalten angetroffen.
Es wird darum gebeten, alle im Rahmen der Fahndung veröffentlichten personenbezogenen Daten und Lichtbilder zu löschen.
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