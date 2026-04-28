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Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach der vermisstem 14-Jährigen aus Losheim (PM vom 27.04.2026, 13:10 Uhr)

Saarbrücken/Losheim (ots)

Die öffentliche Fahndung nach der vermissten 14-Jährigen aus Losheim (siehe PM der PI Saarbrücken-Stadt vom 27. April 2026) kann eingestellt werden.

Die Jugendliche wurde wohlbehalten angetroffen.

Es wird darum gebeten, alle im Rahmen der Fahndung veröffentlichten personenbezogenen Daten und Lichtbilder zu löschen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt
SBR-STADT- KED
Mainzer Straße 132
66121 Saarbrücken
Telefon: 0681/9321-233
E-Mail: pi-saarbruecken-stadt@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell

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