Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 32-Jährigen aus Saarbrücken (PM vom 18.03.2026, 15:08 Uhr)

Saarbrücken (ots)

Die öffentliche Fahndung nach dem vermissten 32-Jährigen aus Saarbrücken (siehe PM der PI Saarbrücken-Stadt vom 18. März 2026) kann eingestellt werden.

Der Aufenthaltsort des Mannes konnte ermittelt werden.

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