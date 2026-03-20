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Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 32-Jährigen aus Saarbrücken (PM vom 18.03.2026, 15:08 Uhr)

Saarbrücken (ots)

Die öffentliche Fahndung nach dem vermissten 32-Jährigen aus Saarbrücken (siehe PM der PI Saarbrücken-Stadt vom 18. März 2026) kann eingestellt werden.

Der Aufenthaltsort des Mannes konnte ermittelt werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt
SBR-STADT- KED
Mainzer Straße 132
66121 Saarbrücken
Telefon: 0681/9321-233
E-Mail: pi-saarbruecken-stadt@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell

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