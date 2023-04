Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Brandgeschehen in der Saarbrücker Innenstadt sowie ein Garagenbrand in Saarbrücken-Scheidt

Saarbrücken (ots)

Am Freitagabend, 07.04.23, mussten Polizei und Feuerwehr zu zwei Bränden in Saarbrücken ausrücken.

Zunächst wurde gegen 21:45 Uhr von Passanten in der Johannisstraße in der Saarbrücker Innenstadt am sog. "Pavillon" ein Brand gemeldet. Der "Pavillon" besteht aus Unterstellmöglichkeiten für Randständige und soll diesen als Rückzugsraum dienen. Zum Brandzeitpunkt war das Gelände ordnungsgemäß verschlossen. Personen befanden sich demnach nicht im Inneren. Der Brand selbst betraf einen aus Holz errichteten Pavillon. In dessen Eckbereich konnte ein Schwelbrand an der Sitzbank und Außenbeplankung festgestellt werden. Offene Flammen schlugen nicht aus dem Holzpavillon.

Gegen 22:25 Uhr wurde zudem in Saarbrücken-Scheidt ein Garagenbrand mitgeteilt. Die zum Wohnanwesen baulich abgesetzte, gemauerte Einzelgarage stand bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte in Vollbrand. Flammen schlugen aus dem offenstehenden Garagentor. Im Inneren der Garage lagerten u.a. abgestellte Möbel und Kleidungsstücke. Personen wurden nicht gefährdet.

In beiden Fällen ist die Brandursache zurzeit nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Die Berufsfeuerwehr Saarbrücken war mit je 3 Löschfahrzeugen an den Brandörtlichkeiten und betrieben die Brandbekämpfung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell