Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Schwerer Verkehrsunfall auf der L108 (Flughafenstraße) mit alkoholisiertem Unfallverursacher

Saarbrücken (ots)

Am Freitag, 31.03.2023, kam es gegen 23:15 Uhr auf der L 108 (Flughafenstraße) zwischen Ensheim und St. Ingbert zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen. Ein 25-jähriger Mann aus St. Ingbert befuhr mit seinem Pkw und einem 22-jährigen Beifahrer die Flughafenstraße in Fahrtrichtung St. Ingbert und verlor vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und einer alkoholischen Beeinflussung die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet in den Gegenverkehr und kollidierte mit einer 40-jährigen Frau aus dem Mandelbachtal, die mit ihrem Pkw die Gegenfahrbahn befuhr. Der schwer verletzte Unfallverursacher musste durch die Saarbrücker Berufsfeuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit und durch Rettungskräfte in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Die 40-jährige Fahrerin wurde ebenfalls schwer verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Saarbrücker Krankenhaus. Der Beifahrer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Die L108 war für die Dauer der Unfallaufnahme vollgesperrt. Bei dem Unfallverursacher wurde eine Blutprobe entnommen. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

