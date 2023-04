Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Massenschlägerei zwischen zwei Gruppen junger Männer: Zeugen gesucht

Saarbrücken (ots)

Am Samstag, 08.04.2023, gegen 05:00 Uhr, kam es in der Dudweilerstraße in Saarbrücken zu einer tumultartigen Auseinandersetzung zwischen ca. 40 jungen Männern, die sich mit Fäusten, Tritten und Schlagwerkzeugen attackierten. Die eingreifenden Polizeibeamten konnten die Auseinandersetzung nur mit Mühe und mit Unterstützungskräften beenden. In dem Zusammenhang flüchtete eine Vielzahl von Beteiligten. Zwei leicht verletzte Personen verweigerten eine medizinische Behandlung. Schaulustige und Zeugen zeigten sich völlig unkooperativ. Die schlichtenden Einsatzkräfte wurden aus der Menge heraus massiv beleidigt. Ein 26-jähriger Tatverdächtiger mit Wohnsitz in Saarbrücken wurde vorläufig festgenommen. Bei seiner Festnahme leistete dieser aktiven Widerstand, wobei ein 42-jähriger Polizeibeamter und eine 24-jährige Polizeibeamtin leicht verletzt wurden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, Tel: 0681/9321-233 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell