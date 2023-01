Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Festnahme eines bundesweit agierenden Täters

Saarbrücken/Köln (ots)

Die Fahndungs- und Aufklärungseinheit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt führte intensive Ermittlungen gegen einen 36-jährigen Mann, der in der Vergangenheit mehrere Betrugsdelikte beging. Zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Saarbrücken mit einer Gesamtfreiheitsstrafe von 2 Jahren und 6 Monaten lagen gegen den bundesweit agierenden Mann vor. Seit Ende November liefen die intensiven Fahndungsmaßnahmen durch die Beamtinnen und Beamten der Fahndungs- und Aufklärungseinheit des Kriminaldienstes Saarbrücken. In Zusammenarbeit mit der Polizei Köln gelang am heutigen Tag, 19. Januar 2023, die Festnahme des 36-Jährigen in Köln. Dort wurde der Mann in die JVA verbracht. Er wird im Zuge des Verfahrens nach Saarbrücken überstellt.

