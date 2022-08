Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: EC-Karte entwendet und Geld abgehoben

Öffentlichkeitsfahndung nach unbekanntem Tatverdächtigen

Saarbrücken (ots)

Am 30. September 2021, um 16:43 Uhr, verwickelt ein Mann ein älteres Ehepaar im Parkhaus am Saarbrücker Rathaus in ein Gespräch. Die 90-jährige Frau war gerade dabei ihr Parkticket am Kassenautomat zu bezahlen. Im Laufe des Gesprächs gelang es dem Tatverdächtigen unbemerkt die EC-Karte der älteren Frau zu entwenden. Kurz darauf wurde Geld mit ihrer EC-Karte an einem Bankautomaten in der Innenstadt abgehoben.

Das Amtsgericht Saarbrücken hat nun die Öffentlichkeitsfahndung nach dem in der Bank videografierten Mann verfügt.

Zeugen, die Hinweise zu dem abgebildeten Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt (0681/9321-233) zu melden.

