Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Erst Zechprellerei, dann Randale

Erst die Zeche geprellt und anschließend vor der Tür randaliert hat ein 40-jähriger Mann am Donnerstagabend in einer Bar in der Riedleparkstraße. Nachdem der Mann Bier und Schnaps konsumiert hatte, gab er dem Personal gegen 22 Uhr offen zu verstehen, nicht zahlen zu wollen. Im Schankraum begann er daraufhin zu randalieren, bis andere Gäste eingriffen und ihn ins Freie beförderten. Dort ließ der Randalierer seinen Frust an zwei Fahrrädern aus. Eine Streifenwagenbesatzung nahm den stark alkoholisierten 40-Jährigen fest, der ohne Bargeld unterwegs war. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Betrug und Sachbeschädigung ermittelt.

Oberteuringen

Geparkten Mazda beschädigt und weitergefahren

Rund 2.000 Euro Sachschaden hat ein unbekannter Fahrzeuglenker am Montagnachmittag bei einem Rangierunfall in der Rosenstraße hinterlassen. Eine Autofahrerin hatte ihren Mazda zwischen 14 Uhr und 15.30 Uhr auf einem Parkplatz abgestellt. In dieser Zeit streifte der unbekannte Verkehrsteilnehmer den Wagen am linken Frontbereich und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Nachdem der Unfall auf dem Polizeiposten Tettnang angezeigt wurde, ermittelt dieser wegen Unfallflucht und bittet Zeugen, sich unter Tel. 07542/9371-0 zu melden.

Überlingen

Ärger wegen Scheinbestellung - Ermittlungen eingeleitet

Ein unbekannter Anrufer hat am Mittwochnachmittag bei einem Imbiss Speisen für knapp 40 Euro geordert, diese jedoch weder abgeholt noch bezahlt. Bei einem Rückruf des Gastronomen antwortete der Unbekannte mit Beleidigungen. Da sich ein ähnlicher Vorfall beim selben Betrieb bereits vor einigen Monaten zugetragen hat, prüft das Polizeirevier Überlingen Zusammenhänge und ermittelt wegen Betrugs sowie Beleidigung.

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