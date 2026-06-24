Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Kind wird bei Unfall tödlich verletzt

Kisslegg (Landkreis Ravensburg) (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Parkstrasse ist am Mittwochnachmittag ein 6-jähriges Mädchen ums Leben gekommen. Ersten Erkenntnissen der Ermittler der Verkehrspolizei zufolge war das Kind kurz nach 16.30 Uhr mit seinem Fahrrad in der Parkstrasse unterwegs. Während ein 48-jähriger Linienbus-Fahrer an dem Mädchen vorbeifuhr, kam dieses aus noch unklarer Ursache zu Fall und wurde vom Bus erfasst. Für die 6-Jährige kam jede Hilfe zu spät. Der 48-Jährige erlitt einen Schock und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Im Linienbus befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Fahrgäste. Mitarbeiter der psychosozialen Notfallversorgung kümmerten sich um Angehörige sowie um Unfallzeugen. Zur Klärung der Unfallursache kam ein Gutachter vor Ort. Die Ermittlungen zum Unfallhergang, die von der Verkehrspolizei Kisslegg geführt werden, dauern an. In diesem Zusammenhang bitten die Beamten weitere Unfallzeugen, sich unter 07563/9099-0 zu melden. Die Parkstrasse wird während der Unfallaufnahme noch bis in den Abend hinein gesperrt sein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell