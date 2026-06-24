Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Pfullendorf

Zwei Verletzte nach Kollision im Einmündungsbereich

Am frühen Dienstagabend gegen 18:45 Uhr kam es in Pfullendorf an der Zufahrt zum Gewerbegebiet Seepark zur Kollision zwei Pkws. Bisherigen Erkenntnissen nach befuhr ein 25-jähriger Audi-Fahrer die L194 aus Richtung Krauchenwies kommend in Richtung Pfullendorf. An der Einmündung zur Otterswanger Straße, also der untergeordneten Ausfahrt des Gewerbegebiets Seepark auf die L194 stand zunächst ein 22-jähriger mit seinem gelben Smart. Vor dem Audi fahrend, bog ein Zeuge nach rechts ins Gewerbegebiet ab. In diesem Moment fuhr der Smart seinerseits nach links in Richtung Krauchenwies auf die L194 auf. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision zwischen dem einfahrenden Smart und dem auf der L194 fahrenden und die Einmündung geradeaus passierenden Audi SQ5. Laut Zeugenangaben sei der Audi-Fahrer vor der Kollision an dem abbiegenden und deshalb langsam fahrenden Zeugen über eine Sperrfläche vorbeigefahren. Durch die Wucht des Unfallgeschehens landete der Audi im Straßengraben und musste, nicht mehr verkehrstüchtig abgeschleppt werden. Auch der Smart war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein verständigtes Abschleppunternehmen von der Straße gezogen. Der Fahrer des Smart erlitt mittelschwere Verletzungen und wurde ebenso wie der leichtverletzte Audi-Fahrer zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus transportiert. Die entstandenen Sachschäden werden beim Audi auf 30 000 Euro und beim Smart auf 10 000 Euro geschätzt.

Pfullendorf

Pkw prallt gegen Mauer

Am Mittwochmorgen, um kurz vor 08:00 Uhr kam es in der Straße Zum Eichberg zu einem Verkehrsunfall. Bisherigen Erkenntnissen nach fuhr der 83-jährige Autofahrer aus der Schillerstraße auf die Straße Zum Eichberg. Anstatt dem Straßenverlauf an der Einmündung nach rechts oder links zu folgen, fuhr er aus bislang unbekannter Ursache geradeaus auf eine Steinmauer eines Grundstücks. Der Fahrer selbst, wie auch seine mitfahrende, ein Jahr ältere Ehefrau zogen sich durch den Aufprall leichte Verletzungen zu. Je ein Rettungswagen brachte das Ehepaar zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Am VW Gold des Ehepaares wurde die Front stark eingedrückt. Der Sachschaden am VW wird auf 5 000 Euro, der an der Mauer auf 500 Euro geschätzt.

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