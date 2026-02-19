Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Bad Wurzach

Polizei sucht nach Unfallflucht Zeugen

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Dienstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Memminger Straße ermittelt der Polizeiposten Bad Wurzach und sucht Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der Fahrer eines auffällig blauen BMW der X-Reihe (mutmaßlich X2) kurz vor 16 Uhr beim rückwärtigen Ausparken einen geparkten Skoda Octavia touchiert und an diesem einen deutlich sichtbaren Sachschaden von rund 1.000 Euro hinterlassen haben. Zeugenangaben zufolge soll die Beifahrerin des BMW ausgestiegen sein und sich den Schaden kurz angeschaut haben, bevor der Unfallverursacher schließlich davonfuhr. Um die Schadensregulierung kümmerte er sich bislang nicht. Weitere Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Verursacher und dessen Wagen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07564/2013 auf dem Polizeiposten Bad Wurzach zu melden.

im Allgäu

Wohnhaus mit Farbe besprüht

Mehrere hundert Euro dürfte der Sachschaden von Farbschmierereien an einem Wohnhaus in der Schmiedstraße betragen. Unbekannte sprühten zwischen Samstagabend und Dienstagmittag lila Farbe auf die Fassade. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet und bittet Personen, die Hinweise zu den bislang unbekannten Sprühern geben können, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Wangen im Allgäu

Jugendhaus besprüht

Ein Graffito haben Unbekannte zwischen Mittwoch, 11. Februar, und Dienstag, 17. Februar, an der Fassade eines Jugendhauses in der Karlsstraße angebracht und hierdurch Sachschaden verursacht. Ein konkreter Tatverdacht besteht derzeit nicht. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu ermittelt wegen der Tat und bittet Personen, die Hinweise zu der Schmiererei und deren Verursacher geben können, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

