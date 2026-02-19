PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Bad Wurzach

Polizei sucht nach Unfallflucht Zeugen

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Dienstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Memminger Straße ermittelt der Polizeiposten Bad Wurzach und sucht Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der Fahrer eines auffällig blauen BMW der X-Reihe (mutmaßlich X2) kurz vor 16 Uhr beim rückwärtigen Ausparken einen geparkten Skoda Octavia touchiert und an diesem einen deutlich sichtbaren Sachschaden von rund 1.000 Euro hinterlassen haben. Zeugenangaben zufolge soll die Beifahrerin des BMW ausgestiegen sein und sich den Schaden kurz angeschaut haben, bevor der Unfallverursacher schließlich davonfuhr. Um die Schadensregulierung kümmerte er sich bislang nicht. Weitere Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Verursacher und dessen Wagen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07564/2013 auf dem Polizeiposten Bad Wurzach zu melden.

im Allgäu

Wohnhaus mit Farbe besprüht

Mehrere hundert Euro dürfte der Sachschaden von Farbschmierereien an einem Wohnhaus in der Schmiedstraße betragen. Unbekannte sprühten zwischen Samstagabend und Dienstagmittag lila Farbe auf die Fassade. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet und bittet Personen, die Hinweise zu den bislang unbekannten Sprühern geben können, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Wangen im Allgäu

Jugendhaus besprüht

Ein Graffito haben Unbekannte zwischen Mittwoch, 11. Februar, und Dienstag, 17. Februar, an der Fassade eines Jugendhauses in der Karlsstraße angebracht und hierdurch Sachschaden verursacht. Ein konkreter Tatverdacht besteht derzeit nicht. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu ermittelt wegen der Tat und bittet Personen, die Hinweise zu der Schmiererei und deren Verursacher geben können, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Christian Sugg
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 19.02.2026 – 14:15

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

    Landkreis Sigmaringen (ots) - Landkreis Sigmaringen Witterungsbedingte Verkehrsunfälle Mehrere witterungsbedingte Verkehrsunfälle hat die Polizei am gestrigen Mittwoch im gesamten Landkreis verzeichnet. Unter anderem kam gegen 9.30 Uhr auf der B 32 zwischen dem Nollhof und Sigmaringen die 29-jährige Lenkerin eines Kia nach einem Überholvorgang mutmaßlich aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse ins Rutschen ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 19:43

    PP Ravensburg: Nach Überholvorgang von Fahrbahn abgekommen

    Sigmaringen (ots) - Für erheblichen Rückstau hat am Mittwoch kurz nach 17 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B 32 zwischen Sigmaringen und dem Kreisverkehr Nollhof gesorgt. Ein 22 Jahre alter Tesla-Fahrer hatte auf dem mehrspurigen Teilstück in Richtung Nollhof einen anderen Pkw überholt und anschließend bei winterlichen Straßenbedingen die Kontrolle über seinen ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 14:25

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

    Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Pkw stößt gegen Linienbus Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Linienbus am Dienstagmittag in der Ailinger Straße entstand hoher Sachschaden. Eine 81 Jahre alte Citroen-Lenkerin fuhr rückwärts aus einem Grundstück auf die Straße, übersah dabei den Bus und schrammte mit dem Heck an der Seite entlang. Beim Zusammenstoß wurde das Pkw-Heck stark beschädigt, am Bus entstanden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren