Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Missglücktes Parkmanöver

Ein Senior hat am Montag gegen 10.45 Uhr bei einem missglückten Parkmanöver in der Länderöschstraße Sachschaden angerichtet. Beim rückwärts Rangieren gab der 82-jährige Mercedes-Fahrer zu viel Gas und stieß zunächst gegen einen geparkten Audi A3. Als er daraufhin nach vorne fuhr, verwechselte er offenbar die Bremse mit dem Gaspedal und stieß mit einem Audi A4 sowie einem Vordach zusammen. An den drei Autos entstand Sachschaden in Höhe von jeweils etwa 2.500 Euro, am Vordach wird der Schaden auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Friedrichshafen

Auf Bundesstraße über Stoßstange gefahren und verunfallt - Polizei bittet um Hinweise

Weil er über ein auf der Fahrbahn liegendes Hindernis gefahren ist, kam ein 29-jähriger VW-Fahrer am Montag gegen 14 Uhr von der Bundesstraße ab. Der Autofahrer erkannte die auf der Straße liegende Stoßstange zu spät und konnte seinen Wagen nicht mehr kontrollieren, als sich diese beim Überfahren unter seiner Front verkeilte. In der Folge kam er mit seinem Pkw von der Straße ab und blieb in einer angrenzenden Wiese stehen. Am Auto des 29-Jährigen, das abgeschleppt werden musste, entstand dabei rund 1.000 Euro Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07541/701-0 um Hinweise zum bislang unbekannter Verlierer des Fahrzeugteils, das Erkenntnissen zufolge mutmaßlich von einem grünen VW-Lupo stammen könnte.

Tettnang

Unfallflucht

Rund 1.500 Euro Sachschaden hat ein Unbekannter am Montag zwischen 8.10 Uhr und 15.30 Uhr an einem in der Marienfelder Straße geparkten BMW angerichtet. Weil der Verursacher nach dem missglückten Rangier- oder Parkmanöver flüchtete, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, hat der Polizeiposten Tettnang die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Tel. 07542/9371-0 zu melden.

Friedrichshafen

Hoher Sachschaden bei Unfall - Verursacher droht Anzeige

Nach einem Verkehrsunfall am Montagabend gegen 22.45 Uhr in der Heinrich-Heine-Straße ermittelt die Polizei Friedrichshafen wegen Verkehrsunfallflucht. Ein 19 Jahre alter Lancia-Fahrer fuhr aus einer Parklücke aus, um im Anschluss in Richtung Albert-Schweizer-Straße zu fahren. Dabei gab der Autofahrer offenbar zu viel Gas und prallte gegen einen geparkten Renault. Trotz des wuchtigen Zusammenstoßes fuhr er zunächst davon und kam etwas später zur Unfallstelle zurück, um Fahrzeugteile einzusammeln. Gegenüber den eingetroffenen Polizisten gab er sich erst auf Nachfrage als Unfallverursacher aus. Der Gesamtsachschaden beläuft sich den ersten Schätzungen zufolge auf über 20.000 Euro.

Überlingen

Auto kollidiert mit ausgerissenem Pferd

Am Montagnachmittag gegen 17.15 Uhr ist ein Autofahrer in der Schönbuchstraße mit einem ausgerissenen Pferd zusammengestoßen. Der 46 Jahre alte Opel-Fahrer war auf der K 7771 unterwegs und bog in Richtung Lippertsreute ein. Kurz vor einem Waldstück galoppierten ihm drei ausgerissene Pferde auf der Fahrbahn entgegen. Eines der Tiere kollidierte frontal mit dem Wagen und musste aufgrund der schweren Verletzungen noch an der Unfallörtlichkeit eingeschläfert werden. Der Fahrer des Pkw zog sich eher leichte Verletzungen zu. An seinem Wagen dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein, der auf mehrere hundert Euro beziffert wird. Der Tierhalter gab an, dass sich die Pferde zuvor erschrocken hatten und sich weder beruhigen noch einfangen ließen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell