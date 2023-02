PP Ravensburg: Pressemitteilung zum Scheunenbrand vom 24.02.23 in Kressbronn.

Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Mann in Gewahrsam Weil er am Donnerstagmorgen im Rathaus am Adenauerplatz negativ aufgefallen ist und zunehmend aggressiv wurde, hat die Polizei einen 37-Jährigen in Gewahrsam genommen. Der Mann legte sich zunächst mit einem Rathausangestellten an und trat diesem gegenüber bedrohlich auf. Auch gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten reagierte der offenbar in Rage geratene Mann ...

