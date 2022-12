Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Kontrolleur wird attackiert

Wegen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen gegen einen 25-Jährigen, der am Donnerstagmittag in einem Bus in Sigmaringen mit einem Fahrkartenkontrolleur in einen handfesten Streit geraten ist. Der Tatverdächtige hatte keine gültige Fahrkarte bei sich und wollte sich nicht ausweisen, weshalb der Kontrolleur ein Foto von ihm fertigte. Darüber war der Mann erbost und fügte dem Kontrolleur im darauffolgenden Streit leichte Verletzungen im Gesichts- und Halsbereich zu. Nach kurzer Flucht konnte der 25-Jährige von der zwischenzeitlich verständigten Polizei gestellt und kontrolliert werden.

Sigmaringen

Fahrzeugbrand nach technischem Defekt

Zu einem brennenden Fahrzeug mussten am Donnerstagabend Feuerwehr und Polizei auf einen Parkplatz in der Straße "In den Käppeleswiesen" ausrücken. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts fing der geparkte Ford einer 22-Jährigen Feuer, dieses konnte durch die Einsatzkräfte schnell gelöscht werden. Der insgesamt entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden, Personen wurden nicht verletzt. Die 22-Jährige kümmerte sich anschließend selbstständig um das Abschleppen ihres Fords.

Inzigkofen

Überfahrener Hund führt zu Verkehrsunfall - Polizei sucht Zeugen

Ein Unbekannter hat am Donnerstagabend auf der L 277 zwischen Dietfurth und Laiz einen entlaufenen Hund überfahren und ist anschließend einfach weitergefahren, ohne die Unfallstelle abzusichern und die Polizei zu verständigen. Als ein 22-Jähriger später an der Unfallstelle vorbeifuhr, übersah dieser den bereits toten Hund und erfasste diesen erneut. Hierdurch entstand an seinem Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Hinweise auf den Verkehrsteilnehmer, der den Hund zunächst erfasst hatte, nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Bad Saulgau

Möglicherweise Sachschaden an orangenem VW-Bus entstanden

Den Eigentümer eines orangenen VW-Bus sucht das Polizeirevier Bad Saulgau, nachdem eine 51-jährige Skoda-Fahrerin am Donnerstagabend in der Hauptstraße möglicherweise ein solches Fahrzeug gestreift hat. Die Frau hinterließ an dem Pkw einen Zettel und verließ die Unfallstelle. Als sie später erneut an die Unfallstelle zurückkehrte, war der VW-Bus bereits verschwunden. Die 51-Jährige verständigte deshalb die Polizei. Der Halter des betreffenden VW-Bus wird gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 auf dem Polizeirevier Bad Saulgau zu melden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass es nach einem Verkehrsunfall, bei dem einer der Beteiligten nicht vor Ort ist, nicht ausreicht, eine Nachricht an dem Pkw zu hinterlassen. Verständigen Sie in diesem Fall ihr nächstgelegenes Polizeirevier, sodass die Schadensregulierung unmittelbar eingeleitet werden kann. Andernfalls droht eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle.

Wald

Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Unbekannte haben am Donnerstagabend versucht, in ein Mehrfamilienhaus in der Bachstraße einzubrechen. Die Täter machten sich gewaltsam an einer Türe zu schaffen, gelangten jedoch nicht in das Gebäude und flüchteten unverrichteter Dinge. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt wegen des versuchten Einbruchs und bittet Personen und Anwohner, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07552/2016-0 zu melden.

Pfullendorf

Die Polizei sucht nach Parkrempler Verursacher

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat am Donnerstagnachmittag ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen BMW beschädigt, der zwischen 16 Uhr und 17.45 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße "Zum Eichberg" geparkt war. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern. Hinweise etwaiger Zeugen nimmt der Polizeiposten Pfullendorf unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

Sigmaringen

Brand im Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses

Ein kleiner Ofen für Shisha-Kohle war nach derzeitigem Stand der Ermittlungen am Donnerstagvormittag vermutlich die Ursache für den Brand eines Dachstuhls in der Brenzkofer Straße. Zeugen hatten Rauch aus dem Dach des Gebäudes wahrgenommen und gegen 9.15 Uhr die Feuerwehr verständigt. Ein Großaufgebot der Rettungskräfte räumte das Mehrfamilienhaus umgehend, sodass keine Personen verletzt wurden. Die Feuerwehr konnte die Brandquelle schnell feststellen und löschen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat indes die Ermittlungen zur Brandursache und dem möglichen Verursacher aufgenommen.

