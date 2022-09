POL-MFR: (1202) Der Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt - Leitender Polizeidirektor Peter Kreisel - wird am 30.09.2022 in den Ruhestand verabschiedet - Einladung an die Medien

Nürnberg (ots) - Am frühen Samstagmorgen (24.09.2022) schlugen Unbekannte einen Zeitungsausträger in der Nürnberger Innenstadt nieder. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Ein 31-jähriger Mann war gegen 04:00 Uhr im Bereich des Frauentorgrabes mit dem Fahrrad unterwegs um Zeitungen zuzustellen. Im Bereich der Einmündung zur Tafelfeldstraße griffen drei Unbekannte Männer den 31-Jährigen an und schlugen ihn zu ...

mehr