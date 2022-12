Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Nach Parkrempler geflüchtet - Zeugen gesucht

Nachdem ein Unbekannter am Dienstagmorgen zwischen 5 Uhr und 8 Uhr einen in der Barbarossastraße geparkten Pkw angefahren und anschließend einfach das Weite gesucht hat, ermittelt die Polizei Friedrichshafen wegen Verkehrsunfallflucht. Der flüchtige Verkehrsteilnehmer beschädigte den Wagen mutmaßlich beim Rangieren an der linken Heckstoßstrange und hinterließ Kratzer im Lack. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei zu wenden.

Friedrichshafen

Gegen Leitplanke geprallt - Fahrer lässt Trümmerfeld zurück

Den Straßenverhältnissen nicht angepasste Geschwindigkeit war mutmaßlich die Ursache für einen Verkehrsunfall am Dienstagmorgen gegen 9.30 Uhr in der Lindauer Straße. Ein 19-jähriger Ford-Fahrer war von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Leitplanke geprallt. Da der seine Fahrt im Anschluss einfach fortsetzte und ein größeres Splitterfeld, darunter neben Trümmerteilen auch eines seiner Fahrzeugkennzeichen, zurückließ, muss er nun mit einer Anzeige wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle rechnen. An seinem Wagen entstand bei dem Unfall rund 5.000 Euro Sachschaden.

Friedrichshafen

Unfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Sachschaden verursacht und danach einfach das Weite gesucht hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen Montagabend und Dienstagmorgen bei einem missglückten Rangiermanöver in der Röntgenstraße. An der Heckstoßstange des auf einem Privatparkplatz abgestellten Ford entstand bei dem Unfall rund 3.000 Euro Sachschaden. Aufgrund des Schadensbildes schließt die Polizei aktuell nicht aus, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um ein Transporter-ähnliches Fahrzeug handeln könnte. Personen, die zwischen 17.30 Uhr und 10 Uhr Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zum Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 bei der Polizei Friedrichshafen zu melden.

Tettnang

Pkw kracht in Leitplanke

Nicht mehr fahrbereit war der BMW eines 24-Jährigen, der am Dienstagmorgen gegen 5.30 Uhr auf der Bundesstraße 467 die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hat. Der Autofahrer war aus Richtung Ravensburg kommend unterwegs und musste auf Höhe von Fünfehrlen abbremsen. Aufgrund Glätte geriet er dabei ins Schleudern und prallte wuchtig gegen die gegenüberliegende Leitplanke. Am Wagen entstand dabei rund 6.000 Euro, an der Leitplanke etwa 8.000 Euro Sachschaden. Ein Abschleppdienst musste anrücken und den BMW abtransportieren. Der 24-Jährige hatte Glück im Unglück, er blieb unverletzt.

Meckenbeuren

Einbruch in Doppelhaushälfte

Unbekannte haben sich am Montagabend Zutritt zu einer Doppelhaushälfte in der Van-Beethoven-Straße verschafft und dabei mehrere tausend Euro Sachschaden angerichtet. Ein Nachbar war gegen 20.45 Uhr auf verdächtige Geräusche aufmerksam geworden und stellte den Einbruch in die leerstehende Doppelhaushälfte am nächsten Tag fest. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Kressbronn

Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 31 Höhe Kressbronn entstand am Dienstagmorgen gegen 9.15 Uhr Sachschaden von rund 9.000 Euro. Ein 60 Jahre alter Daimler-Fahrer hatte zu spät, dass der Verkehr aufgrund eines Pannen-Lkw ins Stocken geraten war und fuhr dem Mercedes einer vorausfahrenden 58-Jährigen auf. Dabei entstand am seinem Wagen, der abgeschleppt werden musste, etwa 5.000 Euro, am Mercedes etwa 4.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise keiner der Beteiligten.

Salem

Einbrecher stiehlt Geld aus Portemonnaie

Ein Unbekannter ist in der Nacht auf Dienstag in Weildorf in der Straße "Am Feldrain" in ein Einfamilienhaus eingebrochen und hat dabei Bargeld erbeutet. Zwischen 22 Uhr und 8 Uhr hatte sich der Täter durch eine aufgehebelte ältere Kellertür Zutritt zum Gebäude verschafft und dort einen niedrigen dreistelligen Geldbetrag aus Portemonnaies gestohlen. Der Polizeiposten Salem ermittelt und bittet Personen, die im genannten Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07553/8269-0 zu melden.

