Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Wangen

Junge Fahrerin tödlich verunglückt

Bei einem Verkehrsunfall auf der L 320 zwischen Ratzenried und Ratzenried-Bahnhof ist eine junge Pkw-Lenkerin am heutigen Mittwochmorgen so schwer verletzt worden, dass sie noch an der Unfallstelle verstorben ist. Die 18 Jahre alte Fahrerin war in ihrem VW von Ratzenried in Richtung Wangen unterwegs. In einem Kurvenbereich kurz vor Ratzenried-Bahnhof kam sie von der Straße ab, prallte gegen einen Baum und überschlug sich im Anschluss in einer Wiese. Die Frau konnte ihren VW nach dem Unfall nicht mehr selbstständig verlassen und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Ihren schweren Verletzungen erlag sie noch an der Unfallstelle. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft Ravensburg zwischenzeitlich ein Gutachter beauftragt. An ihrem Kleinwagen entstand indes Totalschaden. Er musste abgeschleppt werden. Die Landesstraße war während der Unfallaufnahme für längere Zeit komplett gesperrt.

Isny im Allgäu

Alkoholisiert am Steuer

Mit knapp 1,2 Promille war ein 60-jähriger Autofahrer auf der K 8016 zwischen Beuren und Unterried unterwegs, den Beamte des Polizeiposten Isny in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kontrollierten. Aufgrund seiner Alkoholisierung musste der Fahrzeuglenker die Polizisten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten und seinen Führerschein vor Ort abgeben. Wenn die Untersuchung der Blutprobe den Alkoholwert des Vortests bestätigt, muss sich der Mann auf eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft einstellen.

Aitrach

Auto kommt von Fahrbahn ab

In einer Rechtskurve auf der L 260 zwischen Aitrach und Moosbach ist am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr ein 28-Jähriger mit seinem Renault von der Fahrbahn abgekommen. Der Autofahrer geriet aus bislang unbekannter Ursache nach links auf eine angrenzende Wiese, wobei er ein Verkehrszeichen überfuhr. Während der Renault-Fahrer glücklicherweise unverletzt blieb, entstand an seinem älteren Pkw ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Ravensburg

Sachbeschädigung durch Graffiti

Unbekannte haben am Dienstagabend gegen 19.15 Uhr ein Graffiti auf das Gebäude einer Bank auf dem Marienplatz gesprüht. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Gespinstmarkt / Gänsbühl. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen der Sachbeschädigung und nimmt Hinweise von Zeugen oder Personen, die Auffälliges beobachtet haben, unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Kißlegg

Auf der Felge unterwegs - Unfallflucht geklärt

Einen 86-jährigen Autofahrer, der an einem Rad nur noch auf der Felge unterwegs gewesen ist, hat eine Streife des Polizeipostens Vogt am Dienstagvormittag im Bereich Zaisenhofen kontrolliert. Wie sich herausstellte, geriet der Mann auf seiner Fahrt zuvor gegen einen Randstein, wobei ihm der Vorderreifen platzte. Der Senior setzte seinen Weg jedoch unbeirrt fort und streifte im weiteren Verlauf im Bereich der Schloßstraße in Kißleggg einen geparkten Pkw und verlor hierbei einen Teil seines Außenspiegels. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, fuhr er dann in Richtung Zaisenhofen den Polizeibeamten entgegen. Der 86-Jährige muss sich nun wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallörtlichkeit verantworten, zudem wird die Eignung zum Führen von Fahrzeugen überprüft.

Isny im Allgäu

Verkehrsunfallflucht

Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem VW hinterlassen, der am Dienstag zwischen 6 Uhr und 13.30 Uhr in der Leutkircher Straße abgestellt war. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt im Anschluss fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Polizeiposten Isny ermittelt wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und nimmt Hinweise von etwaigen Zeugen unter Tel. 07562/97655-0 entgegen.

Kißlegg

Diesel aus Lkw abgeschlaucht

Diesel im Gesamtwert eines dreistelligen Euro-Betrags haben Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag aus einem Lkw im Stolzenseeweg abgeschlaucht. Zuvor öffneten die Täter gewaltsam den Tankdeckel des geparkten Fahrzeugs. Der Polizeiposten Vogt bittet Personen, die in diesem Zusammenhang auffällige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 07529/97156-0 zu melden.

Wangen

Verfolgungsfahrt durch Stadtgebiet

Ohne Führerschein, dafür unter Drogen- und Alkoholeinfluss stehend ist ein Autofahrer am frühen Mittwochmorgen vor der Polizei geflüchtet. Der 31 Jahre alte Fahrer traf in der Ravensburger Straße auf eine Polizeistreife und drückte sofort aufs Gas. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf. Sämtliche Anhaltesignale der Polizeistreife ignorierte der Dodge-Lenker und rauschte mit hohem Tempo in Richtung Bahnübergang. Über diesen schanzte er mit seinem Wagen mehrere Meter weit, und fuhr mit weit über 100 km/h, teilweise über die Gegenfahrbahn, durch die 30er Zone davon. Nach einer Fahrt von rund drei Kilometern, über die Isnyer Straße und die Epplingser Halde, stoppte er den Wagen letztlich am Fahrbahnrand und ließ sich von der Polizei festnehmen. Die Motivation für seine Flucht wurde den Polizisten bei einer Überprüfung schnell klar: der Mann besaß nicht nur keinen Führerschein, weshalb er auch schon in der Vergangenheit des Öfteren angezeigt wurde, laut Schnelltests stand er auch unter dem Einfluss von Alkohol-, Kokain- und Marihuana. Die Beamten veranlassten in einem Klinikum eine Blutabnahme bei dem Mann. Seinen Fahrzeugschlüssel behielten sie ein. Den 31-Jährigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell