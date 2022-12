Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Unfall auf Landesstraße nach Vorfahrtsmissachtung

Am Dienstagmorgen kam es auf der L 277 zwischen Laiz und Sigmaringen zu einem Verkehrsunfall, nachdem der Lenker eines Renault die Vorfahrt einer Mini-Fahrerin missachtet hat. Der Unfallverursacher wollte von der Gorheimer Allee kommend über die Einfädelungsspur die L277 in Richtung Sigmaringen fahren. Beim Einfädeln nahm er der 36-Jährigen, die in Richtung Sigmaringen unterwegs war, die Vorfahrt. Beide Beteiligten reagierten zum Glück schnell, sodass sich die beiden Fahrzeuge nur leicht streiften. Hierbei entstand jeweils ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Leibertingen

Eingeworfenes Fenster im Jugendraum- Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben zwischen Sonntag und Dienstag das Fenster eines Jugendraumes in der Wildensteinstraße eingeworfen. Hierbei nutzten die Täter vermutlich einen Pflasterstein, der hinterlassene Sachschaden wird auf etwa 700 Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt der Polizeiposten Meßkirch unter Tel. 07575/2838 entgegen.

Bad Saulgau

Betrunkener Pkw-Fahrer muss mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen

Nach einer Polizeikontrolle in der Dienstagnacht musste ein 60-jähriger Pkw-Fahrer seinen Führerschein abgeben. Aufgrund seines auffälligen Fahrverhaltens stoppten die Beamten den Mann zwischen Herbertingen und Mieterkingen. Ein Atemalkoholtest des Lenkers ergab einen Wert von über einem Promille, weshalb er die Beamten zu einer Blutentnahme begleiten musste. Er hat nun mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.

Mengen

Autofahrerin kollidiert vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit mit einem Baum

Aufgrund von Unachtsamkeit hat am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr eine Nissan-Fahrerin auf der L 268 bei Habstahl die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und ist gegen einen Baum geprallt. Die Fahrzeuglenkerin kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, beim Gegensteuern geriet sie ins Rutschen und kollidierte schließlich mit dem Baum. Glücklicherweise zog sich die Lenkerin bei dem Zusammenstoß nur leichte Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst brachte sie zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus, nachdem Einsatzkräfte der Feuerwehr sie aus ihrem Fahrzeug befreit hatten. An dem Nissan entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 7.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell