Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Auffahrunfall an Zebrastreifen

Mutmaßlich aufgrund von Unachtsamkeit fuhr eine 22-jährige VW-Fahrerin einem 73-jährigen BMW-Fahrer am Mittwoch gegen 17.15 Uhr auf, als dieser an einem Fußgängerüberweg in der Fürst-Wilhelm-Straße hielt. Durch den Zusammenstoß wurde die 22-Jährige leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur ärztlichen Versorgung in ein Klinikum gebracht. Der BMW-Fahrer wurde nicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Der VW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Sigmaringen, Gutenstein

Balkontüre beschädigt - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Täter zerstörte am Dienstag zwischen 14 Uhr und 19 Uhr die Glasscheibe einer Balkontüre in der Burgfeldenstraße. Der Täter gelangte auf den Balkon des Gebäudes und schlug die Scheibe im ersten Obergeschoss mittels eines unbekannten Gegenstandes ein. Ersten Erkenntnissen zufolge betrat der Unbekannte die Wohnräume nicht. Der Sachschaden beziffert sich auf etwa 900 Euro. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07571/104-0 um sachdienliche Hinweise.

Meßkirch

Parkvorgang nicht erkannt

Zu einer Kollision kam es am Dienstag gegen 15 Uhr auf der Ziegelbühlstraße, als ein Lastzugfahrer einer VW-Lenkerin auffuhr. Die 45-jährige Pkw-Fahrerin war in Richtung Rohrdorf unterwegs und wollte auf der Höhe einer Einfahrtrückwärts in eine Garage einparken. Der ebenfalls stadtauswärts fahrende 30-jährige Lenker des Lkw erkannte das Einparkmanöver nicht und fuhr in der Folge auf das Heck des Fahrzeugs auf. Alle Unfallbeteiligten sowie zwei Kinder auf der Rückbank des VW blieben unverletzt. Am VW entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro, während dieser am Lastzug etwa 6.000 Euro beträgt.

Ostrach, Ochsenbach

Kraftstoff aus Lastzug gestohlen

Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls, nachdem ein Unbekannter zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen etliche Liter Dieselkraftstoff aus einem Lkw abgeschlaucht hat. Der Lastwagen war zur Tatzeit auf einem Kiesparkplatz in der Falkenstraße abgestellt. Der Wert des gestohlenen Diesels beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Personen, die insbesondere zwischen 18.30 Uhr und 7.45 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Tel. 07552/2016-0 zu melden.

Hettingen

Unfall mit Totalschaden zweier Fahrzeuge

Gesamtschaden von etwa 45.000 Euro und ein schwer verletzter Kraftradfahrer sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Mittwoch um kurz nach 17.30 Uhr auf der B 32 ereignet hat. Ein 19-jähriger Motorradfahrer war auf der Bundesstraße von Gammertingen kommend in Richtung Hettingen unterwegs, als er mutmaßlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit in einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Dabei prallte er gegen die rechte Fahrzeugfront einer entgegenkommenden 59-jährigen Skoda-Lenkerin. Der 19-jährige wurde durch den Aufprall schwer verletzt, worauf ein Notarzt und der Rettungsdienst sich an der Unfallörtlichkeit um die Erstversorgung kümmerten. Im Anschluss wurde der Mann vom Rettungshubschrauber zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Klinikum gebracht. Die Skoda-Fahrerin blieb unverletzt. Die Feuerwehr war an der Unfallstelle mit über 30 Einsatzkräften im Einsatz. Sowohl am Skoda als auch an dem Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Beide Fahrzeuge wurden durch Abschleppunternehmen geborgen.

