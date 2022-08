Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Zeuge klärt Unfallflucht

Eine 62-jährige VW-Fahrerin touchierte am Montag gegen 10.30 Uhr einen abgestellten Honda auf einem Parkplatz in der Landesbahnstraße und entfernte sich zunächst, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Ein aufmerksamer Zeuge konnte den Unfallhergang beobachten und hinterließ der Honda-Besitzerin einen Zettel an der Windschutzscheibe, worauf er das Kennzeichen der Unfallverursacherin notiert hatte. Dadurch konnte eine alarmierte Polizeistreife die VW-Lenkerin ermitteln. Am Heck des Honda entstand ein Sachschaden von etwa 800 Euro, während der sich am VW auf etwa 1.000 Euro beläuft. Die 62-jährige hat nun mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.

Gammertingen

Sachbeschädigung eines Kfz - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte am Sonntag zwischen 19 Uhr und 22.45 Uhr ein geparktes Fahrzeug auf einem Parkplatz im Kronengässle. Die linke Fahrzeugseite des VW Sharan wurde mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Sachschaden wird auf 3.000 Euro beziffert. Zeugen der Tat oder sachdienliche Hinweise werden vom Polizeiposten Gammertingen unter Tel. 07574/921687 erbeten.

Mengen

Stoppstelle missachtet - Unfall

Nachdem ein 24-jähriger BMW-Fahrer an einer Stoppstelle am Ende der Scheerer Straße in Ennetach nicht hielt, kollidierte er am Dienstag gegen 22.30 Uhr mit dem Volvo einer 36-Jährigen. Mutmaßlich missachtete der Mann das Verkehrszeichen an der Stoppstelle, als er mit hoher Geschwindigkeit auf die B 32 in Fahrtrichtung Bad Saulgau abbiegen wollte und gegen die vorfahrtsberechtigte Volvo-Fahrerin prallte. Diese war auf der Bundesstraße von Scheer kommend in Richtung Bad Saulgau unterwegs. Durch die Wucht des Zusammenstoßes überschlug sich der Volvo und blieb auf dem Dach liegen, weswegen die Feuerwehr mit über 10 Mann an der Unfallörtlichkeit im Einsatz war. Die 36-jährige Frau wurde durch den Unfall leicht verletzt und von einem Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht. Der BMW-Lenker blieb unverletzt. Polizisten stellten den Führerschein des 24-Jährigen sicher. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden von insgesamt etwa 17.000 Euro. Sowohl der Volvo, als auch der BMW waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Mengen

Auffahrunfall

Sachschaden von etwa 20.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montag gegen 14.30 Uhr auf der B 311 ereignet hat. Ein 65-jähriger VW-Fahrer wollte in die Krauchenwieser Straße abbiegen, was ein nachfolgender 19-jähriger Audi-Lenker offensichtlich zu spät erkannte. Ein direkt hinter dem 56-Jährigen fahrender Lenker eines VW Caddy hatte den Abbiegevorgang noch rechtzeitig erkannt und war dem VW ausgewichen. Dem 19-Jährigen gelang dies jedoch nicht mehr, weshalb er auffuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Audi nach rechts abgewiesen und beschädigte dabei einen Zaun. Bei dem Unfall wurde keiner der Beteiligten verletzt.

Herdwangen-Schönach

Brandstiftung an Grundschule

Wegen schwerer Brandstiftung ermittelt die Polizei, nachdem unbekannte Täter zwischen dem vergangenen Freitagmittag und dem gestrigen Dienstagmorgen an der Grundschule im Ramsbergweg versuchten, eine Plastikverblendung an einer Glasfront zu entzünden. Am seitlichen Eingang der Ramsberghalle, welche von zahlreichen Vereinen genutzt wird, stellten die Polizisten an der Glasfront zum Schulbereich insgesamt drei Stellen fest, an denen die Täter mit offenem Feuer versuchten, das Plastik zu entzünden. Dieses verschmorte, entzündete sich aber nicht. Außerdem beschädigten die Unbekannten eine Fensterscheibe, vermutlich zerkratzen sie diese mit einem spitzen Gegenstand. Im Rahmen der Ermittlungen wurde den Polizeibeamten bekannt, dass es im Juni dieses Jahres bereits zu einem ähnlichen Vorfall gekommen war. Mutmaßlich hatten die Unbekannten ein Vogelnest direkt unter dem Satteldach entzündet, ebenfalls am seitlichen Eingang der Halle. Durch den Brand des Vogelnestes wurde ein Trägerbalken beschädigt. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeipostens Pfullendorf. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07552/20160 entgegengenommen.

