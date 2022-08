Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

Rennradfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend gegen 17.45 Uhr in der Friedrichstraße ereignet hat, sucht die Polizei nach dem Unfallverursacher und bittet um Hinweise. Den Angaben eines 71-Jährigen zufolge sei er mit seinem E-Scooter auf dem gemeinsamen Fuß- und Radweg unterwegs gewesen, als ihm ein Rennradfahrer entgegenkam. Der Mann habe dem Radler ausweichen müssen und stürzte in der Folge in den Grünstreifen. Dabei zog sich der 71-Jährige eine Platzwunde am Kopf zu und musste zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der unbekannte Rennradfahrer setzte seine Fahrt einfach fort, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Personen, die auf den Unfall aufmerksam wurden oder sonst sachdienliche Hinweise zum Radfahrer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei Friedrichshafen zu wenden. Der Zweiradfahrer wird als etwa 30 Jahre alt und relativ groß beschrieben. Er war mit einem "großen" Rennrad unterwegs und trug lockere Kleidung. Weil der E-Scooter nicht wie vorgeschrieben versichert war, muss der 71-Jährige nun zudem mit einer Anzeige rechnen.

Langenargen

Betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Mit Konsequenzen muss ein 60-jähriger Mann rechnen, der am Dienstagvormittag alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis mit seinem Pkw unterwegs war. Beamte des Polizeipostens stoppten den Fahrer und veranlassten eine Atemalkoholmessung, die rund 0,7 Promille ergab. Weil er darüber hinaus auch angab, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein, kommt neben einer Ordnungswidrigkeitenanzeige auch eine Strafanzeige auf ihn zu. Die Weiterfahrt untersagten ihm die Polizisten.

Immenstaad

Auto zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise

Ein Unbekannter hat zwischen Sonntagabend und Montagmorgen das Heck eines in der Happenweiler Straße geparkten Seat zerkratzt und dabei Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro angerichtet. Der Polizeiposten Immenstaad hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen der Tat, sich unter Tel. 07545/1700 zu melden.

Überlingen

Autos beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Auf rund 3.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein unbekannter Vandale mutmaßlich in der Nacht auf Dienstag in der Hochbildstraße an zwei Pkw angerichtet hat. Der Täter zerkratze die linke Fahrzeugseite eines Opel Astra und die rechte Fahrzeugseite eines Kia Sorento mit einem spitzen Gegenstand und suchte das Weite. Beide Autos standen nebeneinander auf einem Parkplatz hinter dem Gebäude in Richtung der Schlachthausstraße. Hinweise zur Sachbeschädigung nimmt die Polizei Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Überlingen

Unfall mit Sachschaden

Mehrere tausend Euro Sachschaden war die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen gegen 9.15 Uhr im Kreisverkehr der L 195 ereignet hat. Ein 34 Jahre alter Audi-Lenker fuhr von der Abfahrt der Bundesstraße 31n in den Kreisverkehr ein und übersah den Opel einer aus Owinger Richtung nahenden 39-Jährigen. Beim folgenden Zusammenstoß im Kreisel entstand am Wagen des Unfallverursachers rund 2.000 Euro, am Pkw der Frau etwa 5.000 Euro Sachschaden. Beide Beteiligten wurden nicht verletzt.

Uhldingen-Mühlhofen

Gefahr durch ausgehobenen Schachtdeckel - Polizei sucht Zeugen

Einen Schachtdeckel aus der Fahrbahn der "Alten Poststraße" gehoben und auf die Straße gelegt haben Unbekannte am frühen Dienstagmorgen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde glücklicherweise kein Verkehrsteilnehmer gefährdet, bevor die alarmierten Polizisten das Hindernis gegen 6 Uhr beseitigten. Die Beamten ermitteln wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bitten Personen, die sachdienliche Hinweise insbesondere auf die Verursacher geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Westlicher Bodenseekreis

"Whatsapp"-Betrügern aufgesessen

Der Masche von Betrügern, die sich über den Messengerdienst "Whatsapp" als seine Tochter ausgaben, ist in den vergangenen Tagen ein 72-jähriger Mann aus dem westlichen Bodenseekreis aufgesessen. Unter dem Vorwand, eine neue Rufnummer zu haben, erschlichen sich die Unbekannten durch geschickte Formulierungen das Vertrauen und baten dann um die Überweisung eines niedrigen vierstelligen Eurobetrags, was der 72-Jährige auch veranlasste. Erst als am Montag eine zweite Geldforderung kam, schöpfte er Verdacht und erstattete Anzeige bei der Polizei. Diese ermittelt nun wegen Betrugs und warnt nochmals eindringlich vor dieser hinlänglich bekannten, dreisten Masche.

