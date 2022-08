Polizeipräsidium Ravensburg

Ravensburg

Müllcontainer brennt - Polizei bittet um Hinweise

Unbekannte haben am frühen Montag einen Müllcontainer vor einem Wohnhaus im Absenreuterweg in Brand gesetzt. Eine Anwohnerin entdeckte gegen 4 Uhr das Feuer und wählte den Notruf. Die Flammen wurden von der Feuerwehr gelöscht. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Hinweise auf denjenigen, der das Feuer gelegt hat, werden unter Tel. 0751/803-3333 an die Polizei Ravensburg erbeten.

Ravensburg

Polizei ermittelt nach körperlicher Auseinandersetzung

In der Hochbergstraße haben sich am frühen Samstag drei Männer eine handfeste Schlägerei geliefert. Ein 29-Jähriger soll dabei einen 37-Jährigen mit einer Bierflasche geschlagen und am Auge verletzt haben. Daraufhin schlug dieser sowie ein 41-Jähriger unter Zuhilfenahme eines Fahrradhelms auf den 29-Jährigen ein, sodass dieser zu Boden ging. Hier traten sie gegen 29-Jährigen, bis ein Zeuge durch lautes Rufen die beiden vertrieb. Das Polizeirevier Ravensburg hat inzwischen gegen alle Beteiligten Ermittlungen eingeleitet.

Wangen

Ohne Führerschein Verkehrsunfall verursacht

Auf etwa 10.000 Euro wird der Schaden geschätzt, den ein Autofahrer ohne Führerschein am Samstag gegen 16.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Epplingser Halde angerichtet hat. Der 31 Jahre alte Mann fuhr mit einem Daimler vom Straßenrand an und prallte dabei seitlich mit dem VW Golf einer 80-Jährigen zusammen, die die Straße entlangfuhr. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Er hat nun mit entsprechenden strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.

Isny

Radfahrerin stürzt

Während der Fahrt mit ihrem Pedelec auf einem Kiesweg im Waldstück Blockwiesen nördlich von Beuren ist eine Fahrradfahrerin am Samstag kurz nach 13 Uhr gestürzt. Die 69 Jahre alte Radlerin verlor das Gleichgewicht und fiel ohne fremdes Zutun. Dabei verletzte sie sich, trotz des getragenen Helms, am Kopf. Ein Rettungswagen brachte die Frau, die nach dem Unfall kurze Zeit bewusstlos war, in ein Krankenhaus.

Baienfurt

Reifen in Lagerhalle angezündet

Zündler haben am Samstagnachmittag mehrere Reifen in einer Lagerhalle in der Niederbieger Straße in Brand gesteckt. Die brennenden Altreifen sorgten für eine starke Rauchentwicklung, welche aus der Lagerhalle drang. Die Feuerwehr löschte die Reifen. Eine Gefahr, dass das Feuer auf das Gebäude übergreifen könnte, bestand nicht. Hinweise auf die Brandstifter werden unter Tel. 0751/803-6666 erbeten.

Hoßkirch

Brennender Gartenzaun

Der Betrieb einer Feuertonne in der Herrenstraße führte am Sonntag gegen 12 Uhr zum Brand eines angrenzenden Gartenzauns. Mutmaßlich war der Funkenflug der Feuertonne brandursächlich. Die Flammen wurden von der Feuerwehr gelöscht. Am Gartenzaun entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Bad Wurzach

Quad-Fahrer überschlägt sich

Auf einem Feldweg bei Gospoldshofen hat sich am Sonntag gegen 11.15 Uhr ein Quad-Lenker überschlagen. Der 52 Jahre alte Mann wurde auf dem Weg von Zingerlesmühle nach Wengenreute aus der Kurve getragen, sodass sich sein Fahrzeug überschlug. Da das Quad über Sicherheitsgurte und einen Sicherheitsbügel verfügte, wurden schwerwiegende Verletzungen des Mannes verhindert. Er erlitt nach bisherigen Erkenntnissen Schürfungen und Prellungen und wurde zur medizinischen Untersuchung in ein Klinikum gebracht. Am Quad entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro.

