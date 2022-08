Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 14.08.2022 aus dem Landkreis Sigmaringen.

Ostrach (ots)

Polizei sucht flüchtigen Pkw Toyota Aygo

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde der Kreisverkehr "Drei-Länder -Kreisel" von Pfullendorf her in Richtung Ostrach von einem bislang unbekannten Fahrzeug überfahren und Verkehrseinrichtungen beschädigt. Das verursachende Fahrzeug entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Auf Grund der an der Unfallstelle aufgefundenen Fahrzeugteile handelt es sich um einen Pkw Toyota Aygo ab Baujahr 2014. Das Fahrzeug dürfte massiv beschädigt sein, hauptsächlich im rechten vorderen Bereich. Der Schaden an den Verkehrseinrichtungen beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Wer sachdienliche Angaben zu dem gesuchten Fahrzeug machen kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau (Tel. 07581/4820) in Verbindung zu setzen.

Mengen-Rulfingen

Ungebetene Gäste zerkratzen Autos

Zu einer privaten Hochzeitsfeier in der Gaststätte "Südsee" stießen am Sonntag gegen 00.45 Uhr vier Personen, die nicht geladen waren, aber mitfeiern wollten. Da sie nicht eingelassen wurden, kam es zu einer Schubserei im Eingangsbereich. Die vier Personen verließen dann die Örtlichkeit in Richtung Campingplatz und zerkratzten fünf Fahrzeuge von Hochzeitsgästen. Der entstandene Sachschaden ist bislang noch nicht bekannt. Bei den Tätern soll es sich um zwei Männer und zwei Frauen handeln. Zwei Frauen und ein Mann sind schwarzer Hautfarbe und ca. 35 Jahre alt, sie sprechen gebrochen Englisch. Der andere Mann ist hellhäutig und spricht deutsch, er trug eine schwarze Baskenmütze. Hinweise zu der Tätergruppe bitte an das Polizeirevier Bad Saulgau (Tel. 07581/4820).

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell