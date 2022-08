Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 14.08.2022 aus dem Bodenseekreis

Meersburg (ots)

Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Der 67jährige Lenker eines Pkw Fiat wollte am Freitagnachmittag von einem Feldweg auf die bevorrechtigte Riedernstraße einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines die Riedernstraße befahrenden 35jährigen E-Bike-Lenkers. Es kam zur Kollision und der Radfahrer fiel über die Motorhaube auf die Straße. Er wurde zum Glück nur leicht verletzt und vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 19000 Euro. Gegen den Fiat-Fahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Markdorf

Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer

Am Ortsausgang Markdorf in Richtung Bermatingen stellten Beamte des Polizeireviers Überlingen am frühen Samstagmorgen einen Pkw Ford fest, der in Schlangenlinien fuhr. Ein Alcotest vor Ort ergab bei dem 52jährigen Fahrer einen Wert von rund 2,5 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und auf ihn kommt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu.

Überlingen

Unbekannte beschmieren Gebäude - Polizei sucht Zeugen

Von Freitag auf Samstag bemalten Unbekannte mehrere Gebäude im Bereich des Stadtgrabens, der Grabenstraße und der Steinhausgasse. Es handelt sich um verschiedene Schriftzüge in pinker Farbe. Die Höhe des entstandenen Schadens kann noch nicht genannt werden. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen (Tel. 07551/8040) zu melden.

