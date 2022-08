Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Scheer

Unfall mit Pedelec

Ein 64-jähriger Pedelec-Fahrer ist am Montag gegen 11:45 Uhr auf dem Gehweg der Sigmaringer Straße gestürzt, als er in Richtung Heudorf fuhr. Vermutlich kam der Mann durch den erhöhten Bordstein auf Höhe der Bushaltestelle ins Schleudern und stürzte in der Folge. Der 64-Jährige wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Mann und brachte ihn zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Die Höhe des Sachschadens an dem Pedelec ist nicht bekannt.

Sigmaringen, Bingen

Fensterscheiben beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Abermals wurden Fensterscheiben im Raum Sigmaringen beschädigt, möglicherweise durch den Beschuss mit einer Schleuder. In Bingen in der Bahnhofstraße wurde zwischen Samstagmittag und Montagnachmittag ein Fensterglas und der Metallrahmen einer Hauseingangstüre beschossen. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hier konnte eine kleine Stahlkugel aufgefunden werden. Ebenso wurde in Sigmaringen zwischen Freitagabend und Montagabend in der Mühlbergstraße die Schaufensterscheibe eines Ladengeschäfts beschädigt. Der Sachschaden dort beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Ob diese sowie jüngst zurückliegende Taten in Zusammenhang stehen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5286753), ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Das Polizeirevier Sigmaringen bittet Personen, die in den genannten Zeiträumen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Bad Saulgau

Flächenbrand

Am Montag gegen 20 Uhr wurde ein Flächenbrand im Bereich Bad Saulgau-Fulgenstadt gemeldet. Eine Feldfläche von rund 8 Quadratmetern war in Brand geraten und beim Eintreffen der Feuerwehr wohl aufgrund des Starkregens schon selbstständig erloschen. Vermutlich war ein Blitzeinschlag während des Unwetters ursächlich für den Brandausbruch.

Mengen

Pkw zerkratzt - Zeugen gesucht

Ein abgestellter Pkw wurde in der Friedenstraße von einem derzeit unbekannten Täter zwischen dem späten Sonntagabend und Montagmorgen beschädigt. Der Besitzer stellte den Dacia gegen 20 Uhr auf der Straße ab. Am nächsten Morgen wurden Kratzer an der linken Fahrzeugseite festgestellt. Die Sachschadenhöhe ist derzeit nicht bekannt. Der Polizeiposten Mengen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07572/5071 um sachdienliche Hinweise.

Pfullendorf

Sachbeschädigung an Pkw - Fahrerflucht

Erheblich beschädigt wurde ein geparktes Fahrzeug zwischen Samstagnacht und Sonntagnacht in der Straße "Am Sechslindenöschle". Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer kollidierte mit der ordnungsgemäß abgestellten Mercedes E-Klasse. Der Verursacher entfernte sich in der Folge unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. An der E-Klasse entstand ein Sachschaden von etwa 7000 Euro. Vermutlich dürfte das Unfallfahrzeug im Frontbereich, am rechten Fahrzeugeck, einen Kollisionsschaden vorweisen. Außerdem dürfte es sich um ein Fahrzeug mit hellem Lack (silber, beige, weiß) handeln. Wer Hinweise zum Unfallfahrzeug oder zum Unfallfahrer geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 07552/20160 beim Polizeiposten Pfullendorf zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell