POL-LDK: Herrchen gefunden! Suche nach Hundebesitzer hat sich erledigt!

Dillenburg (ots) - -- Wetzlar/Aßlar - A 45: Heute in den frühen Morgenstunden (30.03.2022) geriet ein Sattelauflieger auf der A 45 am Wetzlarer Kreuz in Brand. Während der Löscharbeiten mussten die Fahrstreifen in Richtung Hanau voll gesperrt werden. Derzeit läuft der Verkehr einspurig an der Brandstelle vorbei. Gegen 01.20 Uhr vernahm der Fahrer eines Sattelzuges ...

