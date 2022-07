Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg Diebstahl an Schule Am vergangenen Mittwoch wurden Schülern an einem Gymnasium in der Spohnstraße Wertgegenstände aus den Schultaschen gestohlen. Der Dieb nahm Bargeld und auch ein Handy an sich. In den letzten Wochen kam es an zwei Gymnasien im dortigen Bereich vermehrt zu Diebstählen, Schüler und Eltern wurden entsprechend sensibilisiert. Die Polizei Ravensburg ermittelt, ...

