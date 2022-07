Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Schmierereien an Schule

Vermutlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden verschiedene Gebäude der Realschule Ailingen mit einem Stift beschmiert. Die Polizei in Friedrichshafen hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Personen die Hinweise auf den oder die Täter geben können, sich unter T. 07541 7010 zu melden.

Tettnang

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Am Freitagabend gegen 22:20 Uhr musste ein 17-jähriger Lenker eines Leichtkraftrads auf der K7719 zwischen Brünnensweiler und Siggenweiler einem entgegenkommenden Pkw ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden. Hierbei verletzte sich der 17-jährige leicht an einem Drahtseil einer Hopfenplantage. Der unbekannte Autofahrer, der ohne Licht unterwegs war, setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Der Verletzte kam zur weiteren medizinischen Abklärung mit einem Krankenwagen in ein umliegendes Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 4000 Euro geschätzt. Zeugen die Hinweise zum flüchtigen Autofahrer machen können, werden gebeten sich unter T. 07541 7010 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Markdorf / Salem

Trunkenheitsfahrten

Am frühen Samstagmorgen fiel einer Streifenwagenbesatzung vom Polizeirevier Überlingen in der Siemensstraße in Markdorf ein Roller durch seine auffällige Fahrweise auf. Bei der Kontrolle des 35 Jahre alten Fahrers wurde mittels eines Alkoholtests ein Wert von knapp über 1,3 Promille bei diesem festgestellt. Weiterhin teilte er den Beamten mit, dass er keinen Führerschein hat. Nachdem auch die Eigentumsverhältnisse des Rollers nicht klar waren, wurde dieser sichergestellt. Beim Fahrer wurde eine Blutprobe durchgeführt und er wird entsprechend bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. Auf einen Wert von 1,80 Promille brachte es in etwa zur selben Zeit ein 74 Jahre alter Radfahrer in Salem, der mit seinem Fahrrad stürzte und sich im Gesicht leicht verletzte. Bei diesem wurde ebenfalls eine Blutentnahme durchgeführt und er wird wegen Trunkenheit im Verkehr zur Anzeige gebracht.

