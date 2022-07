Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Radfahrer bei Unfall verletzt

Nach einem Zusammenstoß zweier Radfahrer am Donnerstag gegen 16.45 Uhr in der Montfortstraße bittet die Polizei um Hinweise. Ein 31 Jahre alter Mann war mit einem Rennrad auf dem Gehweg in Richtung Eckenerstraße unterwegs, als ein etwa 10 Jahre altes Mädchen mit einem pinken Fahrrad aus einem Grundstück herausgefahren kam. Bei der folgenden Kollision kam der 31-Jährige zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Das Mädchen fuhr nach dem Unfall davon. Hinweise zum Unfallgeschehen und zur bislang unbekannten Radlerin nimmt die Polizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen - Kluftern

Randalierer richtete Sachschaden an

Ein Unbekannter hat am Mittwoch zwischen 18 Uhr und 20 Uhr in der Immenstaader Straße randaliert. Der Täter warf eine Fensterscheibe eines Wohnhauses mit einem Stein ein und zerkratzte den Lack eines geparkten Wagens. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Schaufensterscheibe eingeworfen

Die Schaufensterscheibe eines Geschäfts in der Karlstraße hat ein Unbekannter zwischen Mittwoch und Donnerstagvormittag beschädigt. Wer für die Tat verantwortlich ist, ist aktuell nicht bekannt. Der Sachschaden beläuft sich den ersten Schätzungen zufolge auf rund 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Tettnang

Pkw kommt von Fahrbahn ab

Glück im Unglück hatte ein 37 Jahre alter Autofahrer, als er am Donnerstag gegen 17.15 Uhr auf der alten B 467 zwischen Reutenen und Gießen verunfallte. Der Mann war mit seinem VW in Richtung Reutenen unterwegs und fuhr mutmaßlich aus Unachtsamkeit nach links in den Grünstreifen. Er verlor in der Folge die Kontrolle über seinen Wagen, kam von der Fahrbahn ab und rutschte eine etwa 4 Meter hohe Böschung hinab. Dabei entstand den jetzigen Erkenntnissen zufolge weder an seinem Fahrzeug, noch an der Verkehrseinrichtung größerer Sachschaden. Der 37-jährige Fahrer kam mit dem Schrecken davon.

Oberteuringen

Rasentraktor gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Wie erst jetzt bekannt wurde, haben Unbekannte am Sonntag zwischen ein und zwei Uhr einen Rasentraktor von einem Firmengelände in der Meersburger Straße gestohlen. Den ersten Ermittlungen zufolge hielten sich zwei Männer im Alter von etwa 20 bis 35 Jahren, einer davon mit hagerer Statur und reflektierenden Nike-Schuhen, längere Zeit im Bereich des Fahrzeugs auf, um das Fahrzeug rollfähig zu machen. Wie der Traktor im Wert von knapp 30.000 Euro abtransportiert wurde, ist aktuell nicht näher bekannt. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit der Polizei Friedrichshafen in Verbindung zu setzen.

Überlingen

Pkw-Fahrer übersieht Radler beim Abbiegen

Beim Zusammenstoß mit einem Pkw wurde am Donnerstagvormittag gegen 11 Uhr ein 63-jähriger Radfahrer leicht verletzt. Ein 76 Jahre alter BMW-Lenker wollte von der Hochbildstraße nach rechts in die Owinger Straße abbiegen und übersah dabei den auf dem Fahrradschutzstreifen fahrenden Radler. Infolge des Zusammenstoßes stürzte der 63-Jährige und musste aufgrund seiner Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.

Überlingen

Mit Messer gedroht und alkoholisiert geflüchtet

Nach einer Auseinandersetzung am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr im Bereich einer Tankstelle in der Lippertsreuter Straße muss ein 47-jähriger Mann mit Konsequenzen rechnen. Bei dem Streit waren mehrere Personen aneinandergeraten. Im Rahmen der Rangelei soll der Mann ein Messer gezückt, einem Gegenüber gedroht und sich dabei leicht verletzt haben. Anschließend ergriff der 47-Jährige die Flucht mit seinem Pkw in Richtung Wohnanschrift, wo ihn die Polizisten vorläufig festnahmen. Da eine Atemalkoholmessung bei ihm einen Wert von rund 0,8 Promille anzeigte, musste er die Beamten in eine Klinik begleiten und eine Blutprobe abgeben. Auf ihn kommt nun, neben der Anzeige wegen Bedrohung, auch eine Anzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss zu.

Meersburg

Pkw beschädigt

Nachdem ein Unbekannter zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen einen in der Straße "Lichtenwiesen" geparkten Mercedes beschädigt hat, ermittelt der Polizeiposten Meersburg und bittet um Hinweise. Der Täter zerstach die Vorderreifen und zerkratzte den Lack des Autos mit einem scharfen Gegenstand. Hinweise zu Tat und Täter nehmen die Ermittler unter Tel. 07532/43443 entgegen.

Uhldingen-Mühlhofen

Volltrunkene Pflegekraft

Eine betrunkene Pflegekraft war am Donnerstagnachmittag der Grund für einen Einsatz der Polizei und des Rettungsdienstes in Oberuhldingen. Die 35-Jährige war vollkommen orientierungslos, kaum ansprechbar und konnte ihrer Arbeit nicht nachgehen. Beim Eintreffen der Polizei ergab eine Atemalkoholmessung einen Wert von starken 5,2 Promille. Die Pflegekraft wurde in die Obhut des Rettungsdienstes gegeben.

