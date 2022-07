Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Wangen

Unfall wegen Aquaplaning

Auf der Autobahn 96 auf Höhe der Behelfsausfahrt Neuravensburg ist am frühen Freitag kurz nach Mitternacht ein 32 Jahre alter Autofahrer verunglückt. Der Mercedes-Lenker verlor auf seiner Fahrt in Richtung Memmingen aufgrund regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen und prallte rechts gegen die Schutzplanke. An seinem Wagen entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Fahrer blieb unverletzt.

Kißlegg

Frau angefahren

Über die Füße einer 86-Jährigen ist ein Autofahrer am Donnerstagabend im Bachtelweg gefahren. Der 56 Jahre alte Pkw-Lenker übersah beim Rückwärtsfahren die in der Hocke befindliche Frau auf dem Gehweg, die gerade Unkraut jätete. Mit mehreren Knochenbrüchen wurde die Seniorin vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Bad Wurzach

Autofahrer verursacht Unfall

Einer VW-Lenkerin die Vorfahrt genommen hat ein 73-jähriger Opel-Fahrer in der Ravensburger Straße. Der Autofahrer wollte am Donnerstag gegen 12.30 Uhr von der Biberacher Straße nach links in die Herrenstraße abbiegen und übersah dabei die 66-Jährige im VW, die die Ravensburger Straße befuhr. Bei der Kollision entstand an den beiden Pkw ein Schaden von insgesamt rund 8.000 Euro. Die beiden Fahrer wurden nicht verletzt.

Horgenzell

Pkw-Lenker streift Radfahrer - Hinweise erbeten

Ein Knochenbruch ist die Folge eines Verkehrsunfalles, bei dem ein Autofahrer am Mittwoch gegen 20 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Urnau und Sattelbach einen Fahrradlenker im Gegenverkehr gestreift hat. Der 54 Jahre alte Radler, der in Richtung Sattelbach unterwegs war, wollte dem entgegenkommenden Autofahrer durch eine ausgestreckte Handbewegung signalisieren, dass er zu schnell unterwegs ist und langsamer fahren solle. Dabei touchierte der Wagen des Fahrers den Arm des 54-Jährigen, sodass dieser einen Bruch erlitt. Der Autofahrer fuhr im Anschluss weiter, ohne sich um den Zusammenstoß zu kümmern. Ihn sowie Personen, die Hinweise zu dem Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 bei der Polizei in Ravensburg zu melden.

Wangen

Radler übersehen

Einen Radfahrer übersehen und verletzt hat eine Autofahrerin am Donnerstag kurz vor 11 Uhr in der Kellerbühlstraße. Die 54 Jahre alte Renault-Lenkerin befuhr die Kellerbühlstraße und wollte dazu den Radweg entlang der übergeordneten Bernhard-Müller-Straße queren. Sie übersah dabei den 79-jährigen Radler, der den Radweg befuhr und streifte das Hinterrad seines Fahrrads. Der Senior stürzte und wurde in der Folge mit leichten Verletzung von einem Rettungsfahrzeug in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden, der bei dem Verkehrsunfall entstand, fiel mit einigen hundert Euro eher gering aus.

Argenbühl

Nach Sekundenschlaf - Auto überschlägt sich

Mit seinem vierrädrigen Mopedauto überschlagen hat sich ein 21-Jähriger am Mittwoch kurz vor 16 Uhr auf der B 12 zwischen Wangen und Isny. Ersten Erkenntnissen zufolge fiel er auf Höhe der Einmündung Burg in einen Sekundenschlaf und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach links von der Straße ab, prallte gegen ein Straßenschild und überschlug sich in einem Graben. Während der Fahrer dabei glücklicherweise unverletzt blieb, entstand am Mopedauto Totalschaden. Es musste abgeschleppt werden. Zur Rekonstrukion des Unfallhergangs bitten die Ermittler Zeugen des Unfalls, sich unter Tel. 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen zu melden.

Weingarten

Unfallflucht

Nach einem Zusammenstoß mit einem auf einem Anwohnerparkplatz in der Hoyerstraße geparkten Auto zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagnachmittag ist der unbekannte Unfallverursacher geflüchtet. Der flüchtige Fahrer hinterließ an dem abgestellten Fiat 500 einen Schaden von rund 600 Euro. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet unter Tel. 0751/803-6666 um Hinweise.

Baindt

Betrunkene Autofahrerin prallt gegen Hauswand - weiterer Autofahrer flüchtet

Gegen die Hauswand eines Wohnhauses am Dorfplatz ist eine Autofahrerin am Donnerstag kurz vor 21 Uhr gefahren, die offenbar unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Die 32 Jahre alte Frau wurde an der Bushaltestelle vom Besitzer des Wagens angesprochen, der sich darüber ärgerte, dass sein Seat so zugeparkt wurde, dass es ihm aufgrund seiner Statur nicht mehr möglich war, die Fahrertür des Wagens zu öffnen und in den Pkw einzusteigen. Er forderte die Frau auf, in sein Auto zu steigen und dieses für ihn auszuparken. Die Frau gab ihm wohl zu verstehen, dass sie keinen Führerschein besitze und Angst vor Autos habe, ließ sich letztlich aber doch zum Fahren überreden, während der 59-jährige Besitzer des Seats ihr Anweisungen gab. Beim Ausparken rutschte die 32-Jährige vom Brems- auf das Gaspedal und prallte gegen den neben dem Seat geparkten Peugeot. Im Anschluss fuhr sie rückwärts gegen die Hauswand des Wohnhauses, das sich einige Meter hinter dem Parkplatz befand. Der Schaden, den sie dabei an Hauswand und Peugeot verursachte, beläuft sich auf rund 5.000 Euro, während am Seat ein Schaden von rund 7.000 Euro entstand. Nachdem die Frau, bei der die Polizei wenig später eine Atemalkoholkonzentration von über 2 Promille feststellte, ausgeparkt hatte, fuhr der 59-Jährige mit seinem Seat davon. Er wurde im Nachgang von der Polizei ermittelt. Auf ihn sowie die 32-Jährige kommen nun Strafanzeigen wegen der Unfallverursachung unter Alkoholeinflusses, Fahrens ohne Führerscheins, Zulassens zum Fahren ohne Führerschein und Unfallflucht zu.

Bad Waldsee

Nach Unfall - Fahrerin muss zur Blutentnahme

Nachdem sie am Donnerstag gegen 20 Uhr während der Fahrt auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Englerts und Mittishausen eigenen Angaben zufolge einem Wild ausweichen musste und mit ihrem Ford gegen einen Baum geprallt ist, musste eine Autofahrerin die Polizei in ein Krankenhaus begleiten. Grund dafür war keine erlittene Verletzung während des Unfalls - vielmehr stellten die Polizisten während der Unfallaufnahme fest, dass die Fahrerin mit einer Atemalkoholkonzentration von mehr als 1,5 Promille augenscheinlich betrunken war. An ihrem Ford entstand durch die frontale Kollision mit dem Baum ein Schaden von rund 10.000 Euro. Zu einem Zusammenstoß mit einem Wildtier kam es nicht.

Fronreute

Vorfahrtunfall

Schaden von rund 10.000 Euro dürfte bei einem Verkehrsunfall entstanden sein, der sich am Donnerstag gegen 15 Uhr an der Einmündung Hauptstraße/ Baienbacher Straße in Blitzenreute ereignet hat. Ein 49 Jahre alter VW-Fahrer wollte von der Baienbacher Straße nach links auf die Hauptstraße in Richtung Altshausen abbiegen. Dabei nahm er einem gleichaltrigen Renault-Lenker, der in Richtung Weingarten unterwegs war, die Vorfahrt. Verletzt wurden beide Fahrer bei der Kollision der Autos nicht.

Bergatreute

Umgestürzter Baum richtet Sachschaden an

Ein durch die Unwetter umstürzender Baum hat am frühen Freitagmorgen am Pfaffenberg in Bergatreute drei Autos beschädigt. Der Baum stürzte auf drei geparkte Fahrzeuge. An den abgestellten Pkw der Hersteller Skoda, Dacia und Opel entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 25.000 Euro. Die Feuerwehr entfernte den Baum von den Pkw und zersägte ihn, sodass er von der Straße geräumt werden konnte. Personen kamen durch den umstürzenden Baum nicht zu Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell