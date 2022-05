POL-EL: Twist - Anhänger gestohlen

Herzlake (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in der Zuckerstraße zu einem Einbruch in eine Gärtnerei. Bislang unbekannte Täter entwendeten unter anderem Bargeld. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 50 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Herzlake unter der Telefonnummer 05962/877760 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Jessica Scholz ...

